Politiet: Virksomheder overholder reglerne for udenlandsk arbejdskraft

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 08. april 2022 - 09:49

Flere myndigheder har den 31. marts 2022 kontrolleret virksomheder med udenlandske arbejdskraft i Nuuk. Det var for at sikre at der ikke var ulovligt arbejde og social dumping. Ingen af virksomhederne har overtrådt loven.

- Formålet med besøgene var at kontrollere, at den udenlandske arbejdskraft i Grønland foregår efter grønlandske regler samt at sikre, at der ikke er tale om ulovligt ophold, ulovligt arbejde og social dumping, siger politikommissær Malik Sandgreen, der er sektionsleder i efterforskningssektionen ved Grønlands Politi.

Styr på skat og arbejdstilladelser

Myndighederne kontrollerede udlændingenes identitet, arbejds- og opholdstilladelser, arbejdskontrakter og skatteforhold. Der var ingen sigtelser af hverken arbejdsgivere eller medarbejdere.

- For at sikre, at reglerne bliver overholdt, og forebygge social dumping vil Grønlands Politi sammen med de øvrige myndigheder foretage lignende kontroller fremover, siger politikommissæren i en pressemeddelelse.

Ved en overtrædelse af lovgivningen om udenlandsk arbejdskraft kan arbejdsgiver straffes med bøde, mens der er mulighed for, at udlændinge udvises i tilfælde af, at der ikke er lovlig arbejds- og opholdstilladelse. Det oplyser politiet.