Politiet: Vejret kan udfordre katastrofeplan

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 20. maj 2021 - 09:43

De alvorlige konsekvenser ved et stort fjeldskred i Karrat Fjorden, som eksperter fra GEUS og Norge for et par uger siden fremlagde har medført, at beredskabsplanerne skal opdateres og ses efter i sømmene.

Med de vejrforhold, der i perioder hersker så langt mod nord, kan det være vanskeligt for redningsmandskabet og sundhedspersoner at nå frem, mens hjælpen er allermest påtrængende. I værste fald kan der gå fem dage, vurderer den øverste chef hos politiet i Grønland.

Politimesteren i Grønland, Bjørn Tegner Bay, afslører i et interview med Sermitsiaq.AG, hvilke udfordringer man står med, hvis det værste scenarie udspiller sig i nord.

Politiet vil blive nødt til at sende omkring 30-40 betjente helt fra Sydgrønland og langs vestkyst-byerne til Uummannaq, hvor man skal stå for den koordinerende indsats, mens dedikerede brandfolk, læger og sygeplejersker skal stå for den praktiske hjælp.

-Vi kan i bedste fald være fremme på en time fra Ilulissat, men vi skal også tage højde for en situation, hvor vejret er en udfordring for at komme frem, siger Bjørn Tegner Bay.

Sproglig udfordring

Han har desuden fået identificeret en anden udfordring som er det sted, hvor borgerne kan henvende sig under en katastrofesituation og som ligger i Holstebro. Alle katastrofer som rammer Rigsfælleskabet, inklusiv Grønland, registreres i Holstebro. Det er hertil at bekymrede pårørende skal ringe og det er her man danner sig et overblik og får registreret, hvem der rent faktisk har været hjemme, da katastrofen skete.

I registreringscenteret i Holstebro taler man ikke grønlandsk. Og den sproglige udfordring skal løses. Bjørn Tegner Bay forestiller sig, at grønlandske politistuderende frivilligt kan blive tilkaldt centeret i Holstebro for at hjælpe, hvis katastrofen opstår.

Politiet har det nødvendige antal satellittelefoner, som er nødvendige i de isolerede bygder, hvor strøm- og vandforsyning må formodes at stoppe efter en tsunamibølge, der vurderes at kunne blive over 70 meter høj.

Man skal således have kortlagt, hvor mange satellittelefoner som sundhedsvæsenet og det øvrige redningsmandskab har behov for, når opgaven med at hjælpe i fem bygder er påkrævet.