Politiet: Væsentligt flere anmelder en seksualforbrydelse

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. februar 2020 - 17:40

På anmodning fra Sermitsiaq.AG har politiet lavet en opgørelse, der viser, at politiet inden for kampagnens første to uger har modtaget i alt 30 anmeldelser af forhold om seksualforbrydelser, begået mod børn under 15 år.

Til sammenligning fik Grønlands Politi i 2019 i alt 225 anmeldelser om seksualforbrydelser, begået mod børn under 15 år, hvilket svarer til 4-5 anmeldelser om ugen i gennemsnit. Antallet af anmeldelser de seneste uger er således væsentligt højere end det gennemsnitlige antal anmeldelser på området sidste år.

Grønlands Politi understreger, at det er for tidligt at fastslå, om de mange anmeldelser skyldes kampagnen, men man har ”en formodning om det”.

Vil bryde tabu

- Vi håber, at dette er den første spæde start til at få brudt tabuet om seksuelle overgreb, og vi derfor fortsat får flere anmeldelser ind, end vi har fået før. Vi oplever, at der bliver taget godt i mod budskabet, men det er et langt sejt træk for at få nedbragt mørketallet på området, udtaler vicepolitiinspektør Viggo Johansen til Sermitsiaq.AG.

Grønlands Politi vil med kampagnen forsøge at bryde tabuet og de anmeldelsesbarrierer, som afholder ofre for seksuelle forbrydelser fra at anmelde overgreb.

- Derfor vil der også efter kampagnens udløb fortsat være øget fokus på seksuelle overgreb og håndteringen af disse sager, fastslås det.