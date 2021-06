Politiet: Skyderi i Ikamiut

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 27. juni 2021 - 13:52

Politiets vagtcentral modtog i dag klokken 11.47 melding om affyret skud ind mod bygden Ikamiut nær Qasigiannguit.

Tre unge kvinder afgav skud ind mod bygden fra en stjålet jolle, da bygdens kommunefoged påbegyndte en civilanholdelse.

Politiets kommunikationsafdeling oplyser, at de tre kvinder skulle anholdes for at have stjålet jollen, da de begyndte at skyde ind mod bygden.

- Grønlands Politi arbejder i øjeblikket på at sende politipersonale, herunder et indsatshold, til bygden for at håndtere situationen. Imellem tiden er bygdens lokale kommunefogeds indsats igangsat for at skabe ro og sørge for at holde folk væk fra de bevæbnede unge, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Jollen driver væk

Grønlands Politi oplyser, at jollen på nuværende tidspunkt er ved at drive væk fra bygden. De tre kvinder befinder sig stadig i jollen. Derfor opfordres borgere i Ikamiut om at holde sig væk fra havneområdet.

- I tæt samarbejde mellem vagtcentralen, den lokale kommunefoged, vidner og ejeren til den stjålne jolle er det lykkes at skabe de optimale betingelser for at få situationen under kontrol – heriblandt at få sikret riflerne og borgernes sikkerhed, oplyser politiet.