Politiets telefoner er nede

Anders Rytoft Fredag, 15. juli 2022 - 15:33

Grønlands Politi oplever ustabilitet i telefonnettet.

Det betyder, at der i øjeblikket kan være problemer med at ringe til 70 14 48 og de øvrige numre, der starter med 70.



Fejlen er fundet. Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at TUSASS er i gang med at løse problemet.



I mellemtiden har politiet oprettet et midlertidigt nødnummer. I tilfælde af nødsituationer kan man ringe til 56 01 12.



Det er også muligt at følge med på politiets side på Facebook: Grønlands Politi.