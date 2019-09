Politiets rapport: 191 anmeldte seksualforbrydelser på fem år

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 23. september 2019 - 13:15

Rapporten hedder “En kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i perioden 2014-2018 samt anbefalinger til forebyggende indsatser” er offentliggjort af Grønlands Politi i dag.

Der er i alt 198 anmeldelser af seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i den periode. Politiet har valgt at udelukke syv sager af forskellige årsager og gennemgået 191 sager. Det svarer til omkring 40 nye sager hvert år.

Grønlands Politi vurderer samtidig, at der stadig er et stort mørketal vedrørende seksuelle krænkelser og overgreb mod børn og unge i Tasiilaq.

Piger mellem 10-14 år mest udsatte

Den 69-siders rapport konkluderer, at cirka to tredjedele (64%) af alle forurettede er mellem ti og 14 år på gerningstidspunktet. Aldersintervallet 10-14 år er det hyppigste uanset gerningsindholdet i anmeldelsen. Dermed er piger i den aldersgruppe mest udsatte for seksuelle forbrydelser i Tasiilaq.

- Hovedparten (92%) af de forurettede i anmeldelser om kønsligt forhold til barn under 15 år er mellem 10-14 år, mens det gælder 44 procent af de forurettede i sædelighedsundersøgelser, lyder det i Grønlands Politis rapport.

Størstedelen af anmeldelserne omfatter fysiske seksuelle forhold, mens en lille del drejer sig om digitale seksuelle krænkelser.

Samtidig viser rapporten, at krænkeren oftest er en mand mellem 15 og 30 år, da dette er gældende for over halvdelen af alle anmeldelserne.

Hovedkonklusioner

Ud fra gennemgangen af sagerne har politiet lavet en oversigt af hovedkonklusioner, som kommer her.

Hovedparten af anmeldelserne omhandler fysiske seksuelle forhold, mens en mindre del udgør digitale seksualforbrydelser.

Det har taget Grønlands Politi i gennemsnit 168 dage, eller lidt under seks måneder, at færdigbehandle anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge.

De fleste seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq sker på private adresser snarere end offentlige steder.

Der er alkohol direkte involveret i mindst hver fjerde anmeldelse om seksualforbrydelser mod

børn og unge. Derudover kan alkohol være indirekte involveret, hvis forældre eller andre omsorgspersoner er alkoholpåvirkede og dermed ikke har opsyn med børnene.

Piger i aldersgruppen 10 – 14 år er særligt udsatte for seksualforbrydelser i Tasiilaq, da de er forurettede i over halvdelen af anmeldelserne i perioden 2014 – 2018.

Gerningspersonerne er især mænd i aldersgruppen 15 – 30 år, idet de tegner sig for over halvdelen af anmeldelserne.

Der er oftest en forudgående relation mellem forurettede og gerningsperson.

Anbefalinger

Grønlands Politi kommer i anledning af rapporten med i alt 12 anbefalinger til fremtidige indsatser om seksualforbrydelser mod børn og unge.