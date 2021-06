Politiets døgnrapport bugner

Merete Lindstrøm Lørdag, 05. juni 2021 - 09:32

På bare en halv time måtte politiet have bødeblokken frem tre gange på grund af spritbilister natten til lørdag i Nuuk.

I alt blev fire billister stoppet for at køre med for meget alkohol i blodet ved weekendens begyndelse i hovedstaden.

Men det var ikke bare i Nuuk, der var travlt. I Qeqertarsuaq måtte politiet rykke ud til en brand i et mindre rækkehus, som nu efterforskes som mulig brandstiftelse.

Sender assistance til syd

I en bygd i Sydgrønland har en mand været udsat for grov vold, og politiet sender nu assistance til bygden for at efterforske sagen.

- Manden er godt medtaget, og vi er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder for hændelsen, siger vagtchef hos Grønlands Politi, Brian Thomsen, til Sermitsiaq.AG.

I alt har politiet fra midnat frem til lørdag klokken 9 noteret 75 sager i døgnrapporten, og det har betydet travlhed flere steder i landet.

- Nogle sager kan klares hurtigt og nogle kræver mere tid. I nat har vi haft usædvanligt travlt med både mange -og mere alvorlige sager, siger Brian Thomsen, der fortæller, at der også har været rigtig mange alkoholrelaterede sager.