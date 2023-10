Efter politiets advarsel: Flere kunder vil refundere el-cyklen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 17. oktober 2023 - 11:45

En af Nuuks udbydere af elcykler, Pikkori Sport, oplever i høj grad konsekvensen af Grønlands Politis melding om, at el-cykler skal leve op til krav om knallerter for at kunne blive brugt i landet.

- I Pikkori Sport har vi solgt omkring 200 el-cykler i Nuuk de seneste to år. Det har vi gjort i god tro, og selvfølgelig fulgt international lovgivning ved indkøb af varer. Men nu viser det sig, at Grønland ikke følger med i lovkravene, fortæller Anders Jørgensen, direktør i Pikkori Sport til Sermitsiaq.AG.

Forretningen har den seneste tid oplevet, at flere kunder kommer retur med deres el-cykel, da de efter den gældende lovgivning ikke kan benyttes i Grønland.

Som forretning risikerer Pikkori Sport at miste indtægter, mens de resterende el-cykler, der ikke lever op til lovgivningen fra 1979, står urørt i butikken.

- Men for os er det ellers vigtigt, at vi som forretning er med til at højne folkesundheden og skabe muligheder i at få folk til at være mere aktive. Vi er interesserede i at få folk væk fra bilen og op på cyklerne, for sundhedens skyld og for aktiviteternes skyld, siger Anders Jørgensen.

Turistaktør gemmer cyklerne væk

Brugen af el-cykler og andre motoriserede mindre transportmidler som el-løbehjul boomer i udlandet, mens lovgivningen på det område følger med.

Imens sidder ejere af el-cykler i Grønland og må bruge andre transportmidler og lade el-cyklen blive hjemme i skuret.

Det gælder også for mange turistaktører som AdvenTours.gl i Kangerlussuaq, der er begyndt at udbyde ture med el-cykler denne sommer.

- Jeg har indkøbt 10 el-cykler med kraftig motor, da terrænet i Kangerlussuaq har mange stejle bakker. Cyklerne skal kunne klare det hårde terræn. Men lige nu må cyklerne blive i skuret, og jeg har nu opsagt forsikringen på dem fra 1. november, da cyklerne ikke kan bruges, fortæller ejer af AdcenTours.gl, Christian P. Jerimiassen.

Styr på loven

Cykelryttere, hvor el-cyklen ikke lever op til samme krav som knallerter, kan ifølge politiet risikere at få en bøde eller få konfiskeret cyklen.

Der er nemlig ingen særskilt regulering af el-cykler, og det betyder, at myndighederne må vurdere cyklerne efter samme regelsæt som knallerter.

- Vi håber virkelig, at landets politikere kan vågne lidt op og arbejde for at opdatere lovgivningen på det område. Det er virkelig ærgerligt, at mens udviklingen på det område eksploderer i udlandet, mens Grønland bliver et U-land i samme område, siger Anders Jørgensen fra Pikkori Sport.

Turistaktør Christian P. Jerimiassen har sendt et åbent brev til Naalakkersuisut om bøn om at opdatere lovgivningen, før næste turistsæson starter.

- Der er virkelig mange, gode muligheder. Også set i lyset af, at der etableres en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. El-cykler i turistbranchen er en anderledes tilbud til turister, som ellers er meget eftertragtet, siger han.

Christian P. Jerimiassen venter fortsat på svar fra departementerne.