Politiet: Næsten ingen husspektakler

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. april 2020 - 14:28

Husspektakler og gadeuorden har før alkoholforbuddet været en del af politiets arbejde, men efter alkoholforbuddet blev indført i Nuuk, sker det sjældnere, at politiet må rykke ud.

- Det er rigtig glædeligt. Der er jo ingen tvivl om, at det tærer på os, når vi skal ud og rede trådene ud, når der er husspektakler, og hvor børn kan være involveret, fortæller ledende vagtchef Julie Senderowitz til Sermitsiaq.AG.

På trods af færre alkoholrelaterede anmeldelser så ligger politiet i hovedstaden ikke på den lade side.

Mange færdselssager

- Vi hører ofte, at vi ikke har nok fokus på færdselssager. I løbet af det seneste døgn har vi imidlertid noteret mellem otte og ti sager, der handler om overtrædelser af færdselsloven, oplyser vagtchefen.

Det er typisk manglende brug af sikkerhedssele for såvel voksne som børn, uhensigtsmæssig parkering, kørsel for rødt lys og manglende førerbevis. En enkelt blev også taget i at køre bil, som om vedkommende var frakendt sit kørekort.

- Bilisterne oplever sikkert, at der er mere plads på vejene. Jeg vil imidlertid gerne opfordre dem til at overholde færdselsloven og blandt andet holde sig inden for de fastsatte fartgrænser, lyder det fra vagtchefen.