Politiet: Kvinde påkørt af bilist

Jensine Berthelsen Søndag, 10. december 2023 - 11:05

Natten til lørdag klokken 04:49 kom der en anmeldelse om at en kvinde var blevet påkørt af en bilist i Nuuks bydel Qassuserfik i Nuussuaq. Politiet og en ambulance var hurtigt til stede og kvinden blev kørt af ambulancen til sygehuset for at blive undersøgt for skader.

- Sagen er endnu ikke afsluttet, men jeg formoder at kvinden efter omstændighederne er sluppet uden større mén, da sygehuset efterfølgende ikke har kontaktet politiet efter undersøgelsen, som de ellers normalt gør, hvis der er tale om større skader fortæller vagtchef Ole Hald til Sermitsiaq.AG.

Spirituskørsel uden kørekort

Natten til søndag kom der klokken 03:12 en anmeldelse til politiet om en spiritusbilist, også i Nuuk. Ikke lang tid efter anmeldelsen kunne politiet standse bilisten der kørte på vejen Sanamut Aqqut.

- Politiet standsede bilisten hurtigt efter anmeldelsen. Det viste sig at køreren var alkoholpåvirket og desuden ikke har et kørekort. Bilisten bliver sigtet for både spirituskørsel og for at have kørt uden et kørekort.

Ung mand chikanerede politiet

En ung alkoholpåvirket mand valgte at tilkalde sig politiets opmærksomhed i Nuuks bymidte natten til søndag 04:20.

- Mens politiets tryghedspatrulje kørte, prajede en ung mand patruljen, de standsede og fandt straks ud af at det ikke var for at få hjælp den unge mand prajede, han begyndte nemlig at vise den lange finger og opførte sig truende mens han råbte og skreg af politiet, men ikke nok med det, han forsøgte også at slå på betjentene mens de forsøgte at få ham til at falde til ro, så det endte med at den unge mand blev anholdt og kørt til detentionen for at få sovet sin rus ud, fortæller vagtchef Ole Hald.

Den unge mand er stadig i politiets varetægt, han bliver løsladt senere men slipper ikke for en sigtelse for vold og trusler mod tjenestemænd i funktion.

Vagtchef Ole Hald fortæller slutteligt at der på resten af kysten har været mere fredeligt, også selvom der har været nogle anholdelser der alle er alkoholrelaterede.