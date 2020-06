Politiet: Ingen dna-fejl her i landet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. juni 2020 - 13:13

Efter mulige fejl i en retssag med dna-beviser har Rigsadvokaten og Rigspolitiet besluttet, at 3.450 sager skal granskes, skriver Anklagemyndigheden i Danmark i en pressemeddelelse.

Med gennemgangen vil Rigsadvokaten og Rigspolitiet finde frem til sager, hvor der er sket domfældelse, og hvor dna-beviset indgår i begrundelsen for domfældelsen, skriver Ritzaus Bureau. De mange sager involverer 3.430 personer.

Der er tale om sager, hvor dna-profilen for et bevis er typebestemt efter 16 dna-systemer, mens dna-profilen for personen i dna-registret er typebestemt efter ti dna-systemer.

Ingen relation til Grønland

Undersøgelsen bliver sat i værk på baggrund af en straffesag, hvor en person er blevet dømt for indbrud. Her har dna-spor været afgørende. Efterfølgende har det vist sig, at den dømte formentlig ikke er skyldig.

Kommunikationschef Camilla Palmann fra Grønlands Politi oplyser til Sermitsiaq.AG, at Grønlands Politi har været involveret i dna-problematikken, ”men der er ingen sager (i Grønland, red.), hvor den omtalte problemstilling har gjort sig gældende”.