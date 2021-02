Politiet: Flere alkoholrelaterede opgaver

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 06. februar 2021 - 13:53

Ligesom sidste weekend har Grønlands Politi været kaldt ud til flere alkoholrelaterede hændelser natten mellem fredag og lørdag.

- Vi har haft travlt siden klokken 16.00 i går, fredag, hvor vi har rykket ud til mange alkoholrelaterede opgaver i hele landet, siger vagtchef hos politiet Malik Olesen til Sermitsiaq.AG.

Udpluk af anmeldte hændelser i hele landet hen over natten mellem fredag og lørdag:

Husspektakler: 20

Husspektakler, hvor børn har været involveret: 3

Selvmordstrusler: 6

Gadeuorden: 6

Berusere, som ikke menes at kunne tage hånd om sig selv: 6

Malik Olesen oplyser, at politiet i hele Grønland stadig havde travlt eftermiddag lørdag. Husspektakler er som regel til gene for naboer, under- og overboer, som ringer til politiet på grund af frygt for, at skænderierne udvikler sig.