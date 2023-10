Politiet: Biltyve og spiritusbilister har givet travlhed hos politiet

Jensine Berthelsen Lørdag, 28. oktober 2023 - 11:05

Adskille biltyve og spiritusbilister, især i Nuuk og Sisimiut har givet politiet ekstra travlhed natten mellem fredag og lørdag, det fortæller politiets vagtchef, Jørgen Madsen.

- Frem til lørdag formiddag har vi især haft travlt med at rykke ud for at stoppe biltyve og spiritusbilister flere steder i landet, men især i Nuuk og Sisimiut, fortæller Jørgen Madsen.

Ingen alvorlige ulykker

Vagtchef Jørgen Madsen fortæller at det er heldigt at disse biltyve og spiritusbilister ikke har påført andre mennesker skade:

- Der har været mange mennesker, som var ude og nyde weekenden, dette samtidigt med biltyvene og spiritusbilisterne gjorde gaderne farlige at færdes i. Men heldigvis skete der ikke større ulykker, andet end at én af dem, politiet rykkede ud til kørte galt i en solouheld, men personen slap for skader, fortæller Jørgen Madsen.

Pas på jeres biler

Omstændighederne om biltyverierne er forskellige. Nogle har ladet deres nøgler sidde i, mens andre biler i de fleste tilfælde er ældre biler, som biltyvene har haft relativt nemt ved at åbne og starte og stjæle.

- Der er især risiko for at ældre biler, der ikke er lige så sikret mod tyveri, som nyere modeller, bliver stjålet. Men samlet set vil det selvfølgelig være godt, hvis bilejere er opmærksomme på at sikre deres biler mod tyveri, siger vagtchef hos Grønlands politi, Jørgen Madsen til Sermitsiaq.AG.