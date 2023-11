Politiet vinker farvel til pistol efter 25 års tro tjeneste

Ritzaus Bureau Onsdag, 08. november 2023 - 10:35

Efter 25 års tro tjeneste bliver politiets tjenestepistol skiftet ud med en ny model. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Valget er faldet på en pistol fra våbenproducenten Sig Sauer i USA. Den nye pistol hedder P320 og skal erstatte den nuværende tjenestepistol H&K USP Compact, der blev indført i dansk politi i 1998.

- Det er længe siden, vi sidst har opgraderet vores våbenplatform, og det er vigtigt, at vores våben er tidssvarende og matcher vores opgaveløsning, siger rigspolitichef Thorkild Fogde i meddelelsen.

Grønlands Politi oplyser til Sermitsiaq.AG, at udskiftning af tjenestepistolerne også vil ske i Grønland.

40 politifolk har testet pistoler

I den seneste flerårsaftale for politiet anklagemyndigheden er det besluttet, at "der vil blive anskaffet nye skydevåben til politiet, der blandt andet skal forenkle våbenporteføljen og fremtidssikre politiets våben".

Thorkild Fogde understreger, at det er efter en grundig proces, at en kontrakt om indkøb af den nye pistol er indgået.

Mere end 40 politifolk har været med til at teste de pistoler, der indgik i udbuddet.

Testgruppen var sammensat af politifolk på tværs af hele Rigsfællesskabet og fordelt på både skydeniveauer, køn, jobfunktion og venstre- og højrehåndsskytter.

Alle skal på skydebane

Den nye pistol ryger ikke direkte i hylsteret på de uniformerede betjente. Af hensyn til omskolingen til det nye våben vil udrulningen ske gradvist frem mod udgangen af 2027.

Alle politifolk skal nemlig et smut på skydebanen for at lære at betjene den nye pistol, inden den er klar til at komme i bæltet.

Politiet forventer også næste år at indgå en ny kontrakt om en ny karabin, der skal afløse maskinpistolen H&K MP5 og karabinen Colt Canada M/10.

Begge våbentyper forventes fuldt indfaset i politiet inden udgangen af 2027.

I januar 2019 forlød det også, at soldaterne i hæren, flyvevåbnet og søværnet over den kommende måned udskiftede deres tidligere Neuhausen-pistol til pistolen P320, som politiet altså også har valgt.