Politiet udsteder corona-bøde på 12.000 kr.

I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 19. juni 2020 om midlertidige restriktioner er der fastsat en række restriktioner, som blandt andet erhvervsdrivende er ansvarlige for at overholde, for at forebygge smitte med COVID-19.

Der er bl.a. krav om, at lokalerne så vidt muligt indrettes, og virksomheden drives på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder at holde afstand til hinanden.

Derudover skal medarbejdere bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer, der skal opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne mv., og der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.

Kilde: Politiet