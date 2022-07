Politiet strammer grebet om værtshuse

Anders Rytoft Mandag, 11. juli 2022 - 11:59

Der er for meget vold og kriminalitet.

Sådan lyder det i et høringssvar fra politiet.

Det sker efter, at Koncernservice har modtaget en ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling fra Nuuks tre populære værtshuse Kristinemut ("Mutten"), Minimutten og Tullemut.

Kristian Balslev har forpagtet alle tre steder siden 1. august 2019.

Andre boller på suppen

Politiets høringssvar betyder, at Kristian Balslev er nødt til at stramme op på flere områder, hvis det fortsat skal være muligt at nyde en øl eller to på de brune værtshuse.

Først og fremmest anbefaler Koncernservice, at alkoholbevillingen fremover kun gives i ét år, inden Kristian Balslev igen skal ansøge om en ny. Bevillingen har hidtil været givet i tre år. Det sker på baggrund af Kommuneqarfik Sermersooq ønske om at se forbedringer.

Foruden den tidsmæssige skærpelse skal Mutten, Minimutten og Tullemut leve op til en række nye betingelser med henblik på at skabe tryggere rammer for gæsterne.

Værtshusene skal fremover have fokus på brugen af dørmænd og konfliktløsning, netop for at modvirke og stoppe optakt til vold og øvrige gener.

Det skal for ekempel ske ved, at der fremover anvendes professionelle dørmænd.

Fyldestgørende alkoholpolitik

Der skal desuden være et øget fokus på den store mængde kriminalitet, som politiet har påpeget i deres høringssvar. Det kunne - ifølge Koncernservice - ske ved, at politiet for eksempel får adgang til overvågningen af stederne.

Fremover skal der udarbejdes en ny og mere fyldestgørende alkoholpolitik. Det skal ske inden for det indeværende år. Det forventes ligeledes, at der udarbejdes en beskrivelse af, hvordan man vil overholde alkohollovgivningen.

I samme omgang skal der laves en beskrivelse af, hvordan man vil sikre et trygt og godt arbejdsmiljø, samt en beskrivelse af, hvordan stederne fremover vil forebygge og håndtere konflikter og vold.