Politiet står uden spor om hærværk

Kassaaluk Kristensen Mandag, 11. april 2022 - 14:08

Grønlands Politi mangler spor og vidneudsagn efter hærværket på Hans Egede statuen i Nuuks kolonihavn den 25. marts i år.

Det oplyser politikommissær Gedion Quist til Sermitsiaq.AG.

Grønlands Politi modtog en anmeldelse om hærværket mod statuen fredag den 25. marts. Statuen var overmalet med rød maling med ordene ” Live, laugh, land back”, der kan oversættes til ”Lev, grin, land tilbage”.

Siden har politiet efterlyst vidner, der kan have set noget mistænkeligt ved og omkring statuen op til hærværket, men uden held.

- Vi har ikke modtaget opkald fra flere vidner. Og vi har afhørt de vidner som vi kender. Det har ikke ført til et gennembrud i efterforskningen. Lige nu står vi uden mistænkte, siger Gedion Quist til Sermitsiaq.AG.

Ikke første gang

Sidst, Hans Egede statuen blev malet med rødt var natten til den 21. juni 2020. Her har politiet mistænkte, men efterforskningen står endnu stille, da politiet mangler at afhøre et vidne, der bor i udlandet.

- Vi har overvejet, om de to sager kan have med hinanden at gøre, da hærværket er udført med rød maling begge gange. Men umiddelbart er der ingen sammenhæng, siger politikommissær Gedion Quist.

Vidner, der kan have set noget omkring Hans Egede statuen op til hærværket kan kontakte politiet på telefon 70 14 48.