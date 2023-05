Politiet søger vidner: Groft gruppeoverfald ved Maximut

Anders Rytoft Lørdag, 06. maj 2023 - 09:40

En mand i 30'erne er natten til fredag omkring klokken 01.30 blevet udsat for et groft overfald uden for værtshuset Maximut i Nuuk.

Det fortæller Preben Kleist, vagtchef hos Grønlands Politi.

Han oplyser, at flere gerningsmænd gentagne gange har slået og sparket manden i 30'erne.

- Vi har desværre ikke nogen mistænkte, så vi vil meget gerne høre fra vidner, der har set noget i går nat vedrørende overfaldet, siger vagtchefen.

Et umotiveret overfald

Og fortæller, at manden har pådraget sig flere skader, hvorfor der er tale om en grov voldssag. Manden har været på Sana, men Preben Kleist kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget mere konkret om omfanget af mandens skader.

På spørgsmålet om, hvorvidt overfaldet er blevet fanget af et overvågningskamera, svarer han, at politiet er i gang med at undersøge det.

Manden i 30'erne har umiddelbart ikke været i kontakt med de pågældende gerningsmænd tidligere på aftenen, siger vagtchefen og tilføjer, at der er tale om et umotiveret overfald.

- Vi mangler flere vidner i sagen, som vi skal afhøre, siger vagtchefen.

Han oplyser, at hvis man har set noget den pågældende nat eller kender noget til overfaldet, skal man ringe til Grønlands Politi på telefonnummeret +299 70 14 48.