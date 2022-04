Politiet søger forurettede: To mænd anholdt for vold

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 23. april 2022 - 13:41

Natten til lørdag er igen en travl periode for politiet over hele landet.

Vagtchef ved Grønlands Politi, Julie Senderovitz Bendtsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at politiet i Nuuk er blevet kaldt til en episode udenfor et værtshus i Nuuk.

- Der er tale om en ung mand, der slog ud efter andre personer udenfor værtshuset Daddys. Politiet fik god hjælp af dørmændene på stedet, da den yngre mand nægtede at blive anholdt på stedet, fortæller Julie Senderovitz Bendtsen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 03.21, hvor anmeldelsen lød på, at en mand slog ud efter flere personer.

Peberspray anvendt

En patrulje ankom til stedet og prøvede at berolige den unge mand.

- Patruljen måtte til sidst advare manden om at eksponere ham med peberspray, hvis han ikke faldt til ro. Og episoden udviklede sig, for personer begyndte også at skubbe til politiet under anholdelsesforsøget, siger vagtchefen.

- Patruljen valgte at eksponere manden med peberspray, hvilket havde den ønskede effekt. Den unge mand blev derefter anholdt. En anden patrulje kom også på stedet og anholdte den unge mands kammerat, da han forsøgte at forhindre politiet i at udføre deres arbejde, siger hun.

Søger forurettede

De to unge mænd, der er i starten af 20’erne er lørdag formiddag løsladt igen.

Politiet har dog ikke modtaget nogen henvendelser fra personer, der så optakten eller blev slået af manden.

- Anmeldelsen lød på, at en mand slår på folk udenfor værtshuset Daddys. Så vi er selvfølgelig interesseret i at tale med folk, der er blevet udsat for vold på stedet, siger Julie Senderovitz Bendtsen.

Hun kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, om der vil være retsligt efterspil for de to unge mænd.

Ved sådanne sager kan der rejses en sigtelse på vold, vold mod tjenestemænd og forsøg på at forhindre politiet i at udføre deres arbejde.