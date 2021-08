Politiet har sigtet person i sag om døde moskus

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. august 2021 - 10:53

Grønlands Politi har i weekenden fået mange henvendelser fra borgere vedrørende sagen om efterladte moskusokser ved Millorfik og Amitsoq syd for Upernavik. Én henvendelse har ledt til sigtelse for ulovlig fangst af moskusokser, men i et helt tredje område ved Arfertuarsuk.

Derfor blev der mandag rejst en sigtelse for ulovlig moskusjagt ved Arfertuarsuk for overtrædelse af bekendtgørelse nummer 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser.

Den sigtede person nægter sig skyldig.

Politiet modtog i sidste uge en anmeldelse om fundet af op mod 30 døde moskusokser ved Sigguk nær Upernavik. Personerne, som fandt dyrene, forklarede, at nogen havde skudt og efterladt moskusokser i områderne Millorfik og Amitsoq.

Allerede fredag vurderede politiet, at det var nødvendigt at bede offentligheden om hjælp på grund af sparsomme beviser.

Flere tilfælde opdaget

Det har resulteret i en række interessante henvendelser i løbet af weekenden. Blandt andet gav det anledning til nye informationer, som peger på, at det også har fundet sted i et tredje område i Sigguk ved Arfertuarsuk, hvor der er skudt mere end seks moskusokser.

Politiet har derfor nu to efterforskninger, som ikke er forbundet, vedrørende ulovlig jagt på moskusokser.

Grundet sagens omfang får politiet i Upernavik assistance fra politiet i Ilulissat.

De arbejder blandt andet på at behandle alle henvendelser fra weekenden for at foretage afhøringer i forbindelse med fundet af de op mod 30 efterladte moskusokser i Millorfik og Amitsoq. Det forventes, at afhøringerne gennemføres i løbet af de kommende dage.

- Vi takker borgerne for deres henvendelser, som allerede har ført til én sigtelse. Og i betragtning af sagens særdeles grove og omfattende karakter er det vigtigt, at den bliver grundigt efterforsket, så vi forhåbentlig undgår, at det sker igen, udtaler politikommissær og stationsleder i Ilulissat, Palu Eriksen.