Politiet opprioriterer sager om seksualforbrydelser mod børn

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 26. september 2019 - 07:08

Oprindeligt var rapporten kun tiltænkt politiets interne brug og skulle ikke offentliggøres. Men sidste år bestemte Grønlands Politi sig for at færdiggøre rapporten og offentliggøre den.

Den 8. juni 2016 blev fremgangsmåden ved videoafhøringer præciseret i retsplejeloven. Siden har der været brugt videoafhøringer i flere sager om seksualforbrydelser mod børn under 15 år. Det gælder også i Tasiilaq.

Efter den 8. juni 2016 er brugen af videoafhøring af børn steget til 56 procent, når den er relevant. Før ændringen var andelen på 18 procent.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos Grønlands Politi for sager, hvor videoafhøring ikke indgår, er 112 dage for alle seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq. Ved sager, hvor videoafhøring er blevet brugt ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 239 dage.

Chefpolitiinspektør Svend Foldager erkender, at det er for lang tid.

- Før en videoafhøring skal foretages skal vi indhente en autoriseret forsvarer fra Nuuk, og der skal også være andre aktører fra kommunen, politiet og flere instanser. Vi brugte derfor en metode, hvor vi ventede på, at der kommer en sag mere i Tasiilaqs bygder, før vi tog af sted for at bruge videoafhøring. Det skal vi ikke gøre mere, siger Svend Foldager.

Vi skal passe på børnene

Han oplyser under et orienteringsmøde til pressen, at politiet nu rykker ud til steder, hvor der er en sag om seksualforbrydelse mod et barn for at afhøre barnet ved hjælp af videooptagelser. Og det går hurtigere nu.

- Vi skal passe på børnene. Vi har derfor opprioriteret sager om overgreb mod børn. Jeg kan ikke gøre det klart nok, sager om overgreb mod børn ligger som det højeste hos politiet, siger han.

Lægeundersøgelser

Også lægeundersøgelser efter en anmeldelse om overgreb mod et barn skal optimeres. Ifølge rapporten var det relevant at benytte sig af en lægeundersøgelse af barnet i 45 sager mellem 2014 og 2018. Ud af 45 sager blev 51 procent foretaget, 42 procent af gangene blev undersøgelsen ikke foretaget mens det i syv procent af sagerne er ukendt, om lægen var indover sagen.

Grønlands Politi har i alt seks betjente og tre reservebetjente i Tasiilaq.