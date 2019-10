Politiet offentliggør video af flugtbilist ved flyvestation

Ritzau Onsdag, 09. oktober 2019 - 12:02

Lokalpolitiet i Viborg har onsdag eftermiddag modtaget 35 tip om en episode, der fandt sted mandag aften ved indgangen til Flyvestation Karup.

Her mistede en værnepligtig grønlandsk mand på 22 år livet, da han blev påkørt af en bil, som derefter stak af.

- De tip, vi har modtaget, stikker i alle mulige retninger, siger Christian Toftemark, efterforskningsleder hos lokalpolitiet.

Borgere har ringet ind og fortalt, at de har set biler med skader i nærheden, eller er blevet overhalet af biler.

Andre har ringet ind og fortalt om folk, de kender i området, som tidligere har kørt spirituskørsel.

- Men vi mangler stadig det rigtige tip, siger efterforskningslederen.

Derfor har politiet offentliggjort en overvågningsvideo fra stedet i håb om at blive ledt på sporet af bilen. Videoen viser to biler, der kører ud for Gedhusvagten, lidt syd for ulykkesstedet på Herningvej.

Den første bil er en hvid varevogn, og kort efter passerer den lyse personbil, som politiet er interesseret i at få identificeret. Føreren til varevognen er allerede efterlyst som vidne.

Politiet har tidligere meddelt, at flugtbilen er på størrelse med en "Peugeot 206". Den formodes at have skader på fronten og muligvis en knust rude. Det er dog uvist, hvilken bil der præcis er tale om.

Politiet modtag anmeldelsen 20.45 mandag, og kort efter var både politi og ambulance ankommet. Bilen var på vej i nordlig retning mod Viborg.

I løbet af onsdag har efterforskere været rundt i området i håb om at finde overvågningsvideoer eller billeder, der kan lede dem på sporet af bilen.

- Vi ser efter alle steder, hvor vi tror, vi kan finde et kamera, siger Christian Toftemark.

Derudover arbejder efterforskerne fortsat med at undersøge området ved indgangen til flyvestationen og offerets tøj for spor.

Politiet opfordrer borgere med kendskab til en lignende personbil kontakte politiet på telefonnummer 114.