Politiet mangler vidne

Politiet efterforsker fortsat drabet på en 38-årig grønlandsk mand i Aalborg. Drabet fandt sted om aftenen lørdag den 14. januar i et lille parkområde ved Aalborgs hovedbibliotek i Rendsborggade. Den dræbte var sandsynligvis banket ihjel med slag fra en ukendt genstand.

Umiddelbart efter fundet af den dræbte blev tre personer anholdt. De tre anholdte – to mand og en kvinde - blev alle fremstillet i et lukket grundlovsforhør dagen efter i retten i Hjørring, hvor de blev varetægtsfængslet for fire uger sigtet for drab. De tre fængslede 31, 37 og 41 år.

Det kom i forbindelse med retsmødet frem i flere medier, at to af de sigtede – en mand og en kvinde – var rumænere, men politiet har senere oplyst til TV2-Nord, at de to er af lettisk oprindelse og blev afhørt ved hjælp af tolk. Den sidste af de sigtede er dansk. Alle tre nægter sig skyldige.

