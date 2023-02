Politiet løslader anholdt i drabssag

Anders Rytoft Lørdag, 04. februar 2023 - 14:41

Grønlands Politi oplyser lørdag eftermiddag, at den 30-årige mand, der har været anholdt i sagen om brand i en lejlighed på Ceresvej i Nuuk, er blevet løsladt.

Det blev han i dag klokken 14.

Manden, der er sigtet for brandstiftelse og drab, har onsdag været fremstillet i et grundlovsforhør i Semersooq Kredsret i Nuuk, hvor han nægtede sig skyldig. Retten valgte alligevel at imødekomme anklagerens ønske om at tilbageholde manden i 72 timer.

Tre dage efter har politiet på nuværende tidspunkt af efterforskningen besluttet at løslade den 30-årige mand, der blev anholdt tirsdag eftermiddag i forbindelse med drabet på den 82-årige kvinde på Ceresvej i Nuuk, oplyser vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard:

- Jeg kan af efterforskningsmæssige årsager ikke komme ind på, hvorfor vi har løsladt manden, men jeg kan fortælle, at han fortsat er sigtet i sagen, og at vi fortsætter efterforskningen.

Assistance fra Danmark

Fredag middag kunne Grønlands Politi oplyse, at der i forbindelse med efterforskningen er kommet assistance fra Danmark, og at der er tale om blandt andet efterforskere fra Københavns Politi, kriminalteknikere og en brandhund, der skal gennemgå gerningsstedet for spor.

Herudover er der assistance fra retsmedicinere, der skal obducere den afdøde kvinde og klarlægge dødsårsagen.

Politiet hører fortsat gerne fra borgere, der har set noget eller ligger inde med informationer, der kan have interesse for sagen. Politiet kan kontaktes på 701448.