Politiet har ledt det forkerte sted efter Pavia

Walter Turnowsky Torsdag, 07. marts 2019 - 11:27

Man har hidtil ledt det forkerte sted efter Pavia Hamann fra Randers. Det skriver TV2 Østjylland.

Oplysninger fra mobilmaster har fået politiet til at tro, at han var gået mod syd lands Randers Fjord. Men mere nøjagtige oplysninger fra mobilens GPS viser nu, at han tværtimod er gået på nordsiden.

- Når det handler om masteoplysninger, så er der altid en usikkerhed, fordi de dækker over så stort et område. Den mast han går på, da han ringer til sin far natten til den 10. februar i år, ligger syd for fjorden, men nu kan vi via noget GPS på hans telefon se, at hans telefon har bevæget sig nord for fjorden, og det signal er mere nøjagtigt, siger Jannie Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Pavia Hamann er ikke blevet set, siden han forlod Randers Regionshospital natten til 10. februar i år, og han har senest givet lyd fra sig i en telefonsamtale med sin far klokken 04.30 samme nat, hvor han oplyste, at han befandt sig på en mark.

De nye GPS-oplysninger tyder på, at Pavia Hamann er gået fra Randers klokken 01.45 mod nordøst og nord for fjorden.