Politiet om knoglefund i Aasiaat: Stammer ikke fra menneske

Søndag, 15. januar 2023 - 11:47

Grønlands Politi modtog lørdag eftermiddag en sjælden anmeldelse.

En snescooterkører havde fundet nogle knogler i Aasiaats terræn og kunne umiddelbart ikke vurdere, om de stammer fra dyr eller et menneske.

- Borgeren sendte billeder til os, men vi kunne heller ikke vurdere, hvor knoglerne kunne stamme fra. Fund af knogler er altid interessante for os at undersøge for at udelukke nogen kriminelle handlinger, oplyser vagtchef ved Grønlands Politi, Søren Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Politiet har efterfølgende bedt borgeren om at køre knoglefundene til det lokale sundhedsvæsen, så fundet kunne undersøges af sundhedspersonalet.

- Undersøgelsen udelukker, at knoglerne er fra mennesker. Dermed er vi også sikre på at kunne udelukke, at der kunne være sket nogen kriminelle handlinger, siger Søren Bendtsen.

Altid interessant

Grønlands Politi oplyser, at fund af knogler altid er interessante for politiet.

- Vi har sager om forsvundne personer, og vi skal samtidig altid udelukke, om der kan være sket en kriminel handling bag. Så vi skal altid undersøge og udelukke, at knogler er fra et menneske, siger han.

Han påpeger, at Grønlands Politi er opmærksom på, at der kan være gamle grav eller gamle bopladser i terræn udenfor byerne. Og at nogle knogler kan stamme fra dyr, og at det nogle gange kan være svært at vurdere, hvor knoglerne stammer fra.

- Det er ikke almindeligt, at vi modtager henvendelser om knoglefund. Men når de er fundet, så skal de også undersøges, understreger vagtchefen.