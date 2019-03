Politiet indstiller eftersøgning i Ittoqqortoormiit

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 17. marts 2019 - 14:21

Den unge mand formodes druknet i forbindelse med en jagttur i et område vest for Ittoqqortoormiit. Efter fire dages søgen efter den unge mand, indstilles eftersøgningen i dag, søndag d. 17. marts.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Storstilet eftersøgning

Både Air Greenlands AS 350 helikopter, politiet og frivillige har deltaget i eftersøgningen. Frivillige borgere har været ude at lede i deres private både og snescootere.

- Fra Grønlands Politi skal der lyde en stor tak til alle de private, som deltog i eftersøgningen af den forsvundne mand, skriver Grønlands Politi.

Et stort område vest for Ittoqqortoormiit er i forbindelse med eftersøgningen gennemsøgt, især iskantern og de åbne havområder. Men siden den unge mand forsvandt, har der både været blæsevejr, stærk strøm samt ny is.

– Eftersøgningen må desværre indstilles, da det ikke har været muligt for politiet, at finde den unge mand, ligesom politiet har vurderet, at det ikke længere er sandsynligt at finde ham i vandoverfladen, forklarer Grønlands Politi i pressemeddelelsen.

Politiet oplyser, at de pårørende er underrettet.