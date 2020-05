Politiet indstiller eftersøgning

Redaktionen Torsdag, 07. maj 2020 - 11:57

Politiet har torsdag morgen indstillet eftersøgningen af den person, som man i samarbejde med Arktisk Kommando har ledt efter, siden Aasiaat Radio i tirsdags klokken 17:23 kontaktede politiet om, at de havde modtaget et mayday-kald fra en person ved Nuuk.

Politiet har siden tirsdag aften ledt efter den person, som udsendte en mayday-melding til Aasiaat Radio og kaldte ”mayday mayday kivilerpunga – på dansk: ”mayday mayday jeg er ved at synke”. Politiet havde begrænsede oplysninger at gå ud fra i forhold til eftersøgningen af personen. En af dem var, at kaldet til Aasiaat Radio var gået på masten Qingaaq 16 nordøst for Nuuk.

I går omkring middagstid fandt politiet en jolle uden person ved Nordlandet nord for Kangeq. Politiets efterforskning i sagen kædede jollen sammen med en familie fra Nuuk, som kunne bekræfte, at båden tilhørte et familiemedlem, som havde været ude at sejle og ikke​​​​​​ var vendt hjem.

Der er tale om en 68-årig mand fra Nuuk. Arktisk Kommando assisterede Grønlands Politis politikutter i eftersøgningen og satte ind med deres inspektionsskibe samt helikopter og challenger-fly for at lede efter manden. Desuden rekvirerede politiet Air Greenlands S-61-helikopter til eftersøgningen af manden. Endelig har private også deltaget i eftersøgningen med både samt ledt efter manden på Nordlandet.

De pårørende til manden er blevet underrettet.