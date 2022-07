Politiet indgår nyt samarbejde

Anders Rytoft Tirsdag, 26. juli 2022 - 17:36

Grønlands Politi har startet et samarbejde med Royal Canadian Mounted Police i Nunavut (RCMP).

Politiet sammenligner sig ofte med de nordiske lande, men på nogle områder minder udfordringerne i Grønland mere om det, man ser i Nunavut i Canada.

Sådan lyder det i et skriftligt svar fra vicepolitiinspektør Katrine Sandgreen.

Det er især, hvad angår alkoholrelaterede hændelser og kriminalitet, herunder vold, husspektakler og lignende.

- Vi har også det tilfælles, at vi er et arktisk politi med samme geografiske udfordringer, hvor man ikke bare kan køre fra by til by, og hvor vejret kan spille en stor rolle i politiets opgaveløsning.

Lære af hinanden

Samarbejdet mellem Grønlands Politi og RCMP består i at dele konkrete erfaringer for at inspirere og lære af hinanden.

-Det gør vi blandt andet ved at udveksle kolleger, som får indblik i, hvordan vi hver især udfører og løser vores opgaver på gaden, på forebyggelsesområdet og rekrutteringsmæssigt, forklarer Katrine Sandgreen.

Hun oplyser, at Grønlands Politi i forvejen samarbejder med andre lande. Det er - ifølge vicepolitiinspektøren - helt oplagt, at samarbejde med nabolandet, som minder om Grønlands Politi, både hvad angår kultur, geografi og politimæssige opgaver.

- Forhåbentligt kan begge parter lære af hinanden og udnytte den viden, vi hver især besidder.

Grønlands Politi glæder sig til samarbejdet, den nye viden og inspirationen, som efter hensigten kan bidrage til det daglige arbejde med at skabe tryghed i Grønland.