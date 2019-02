Politiet i Qaqortoq: Der er fare for nyt sneskred

redaktionen Fredag, 15. februar 2019 - 16:41

Der er fare for nyt sneskred ved Avannarlequtaa i Qaqortoq.

Derfor beder politiet i Qaqortoq borgerne om, at man skal holde sig væk fra området.

- Det er blevet konstateret at der er forhøjet fare for, for et nyt sneskred i Qaqortoq. Området er ved Avannarlequtaa (skråningen for enden af Tuia). Men der er ikke umiddelbar fare for huse, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det oplyses samtidigt, at kommunen har sat et skilt ved området.

- Beredskabet holder øje med området og melder ud, hvis fare situationen skulle forandres, lyder det fra politiet.