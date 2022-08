Politiet hædrer mand for at redde liv

Redaktionen Tirsdag, 16. august 2022 - 17:43

En sejltur for tre mænd tilbage i september 2021 endte dramatisk, da en båd påsejlede en hval, og en mand faldt i vandet efter påsejlingen.

Det skete da Johan Villadsen, Niels Rosbach og Peter Olsen, der sejlede syd for Aasiaat den 17. september.

Peter Olsen faldt i det kolde vand efter at have påsejlet en hval, der pludselig dukkede op til havoverfladen. Peter Olsen slugte vand og var i livsfare.

Hurtig reaktion redder liv

Torsdag hyldede politiet Niels Rosbach fordi han reagerede resolut i situationen, og dermed reddede Peter Olsen fra havet.

- Niels sprang i havet for at hjælpe, mens Johan Villadsen stod klar til at trække Peter op i båden, hvor han ydede livreddende førstehjælp, skriver Grønlands Politi på sin Facebookside.

- Takket være de to redningsmænd overlevede Peter Olsen det dramatiske møde med hvalen. Derfor overrakte politiassistent Per Appelgren Larsen fra politiet i Uummannaq på vegne af politimesteren torsdag dusør til Niels Rosbach, som blev hyldet for sin modige og handlekraftige indsats. Johan Villadsen har tidligere fået overrakt sin dusør af politiet i Ilulissat, skriver politiet.