Politiet fraråder al unødvendig færdsel - vej afspærres

Thomas Munk Veirum Søndag, 22. januar 2023 - 12:37

Det stormer i hovedstaden søndag, og det forårsager trafikale problemer.

Ved middagstid har Grønlands Politi sendt et varsel ud via Facebook, hvor ordensmagten fraråder al unødvendig færdsel på grund af kraftig snefygning.

Vagtchef hos politiet, Carl Sværd, oplyser til Sermitsiaq.AG, at det er vigtigt, at borgerne kun kører ud, hvis det er strengt nødvendigt.

Han siger videre, at vejen mellem Nuuk og bydelen Qinngorput bliver spærret af i et stykke tid, fordi mange biler sidder fast på strækningen. Vejen spærres derfor, for at kommunens medarbejdere kan trække bilerne fri, så der kan ryddes sne.

Busser holder stille

Nuup Bussii har ved 12-tiden meddelt, at busdriften i Nuuk også er indstillet på grund af snefygning og biler på vejen med dårligt sigte for chaufførerne. Selskabet meddeler det via Facebook, når busdriften genoptages.

På det sociale medie har flere Nuuk-borgere også lagt billeder op af eksempelvis biler, der er kørt fast i snedriver, samt meget ringe sigtbarhed netop på grund af den kraftige fygning.

Ifølge DMI vil middelvinden være på cirka 22 m/sek søndag eftermiddag med vindstød op til 29 m/sek.

Vinden ser ifølge DMI's vejrmelding først ud til at løje af efter midnat.