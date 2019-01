Politiet efterforsker brud på tavshedspligt

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 11. januar 2019 - 17:14

Chefanklager Morten Nielsen fra Politimesterembedet hos Grønlands Politi oplyser over for Sermitsiaq.AG, at Selvstyret ikke har navngivet nogen mistænkte i sagen, da man indleverede anmeldelsen.

Derfor anmeldte Selvstyret sagen

Tilbage til den 11. september blev Formandens departement opmærksom på, at der på Facebook var fremlagt fortrolige dokumenter, der var en del af forarbejdet til den lufthavnsaftale, som statsminister Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen indgik den 10. september om lufthavnsinvesteringer.

- Idet en sådan affotografering og offentliggørelse efter departementets opfattelse er udtryk for en overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om brud på tjenstlig tavshedspligt, har departementet meldt sagen til politiet og anmodet politiet om at efterforske sagen som en kriminalsag, oplyste departementet til Sermitsiaq den 17. september.

Tekniske spor

- Vi er i gang med at efterforske sagen, hvor vi følger nogle tekniske spor og desuden foretager afhøringer, oplyser chefanklager Morten Nielsen.

Morten Nielsen ønsker ikke at uddybe de efterforskningsmæssige skridt, som politiet foretager sig. Ej heller om man får assistance af eksperter fra Danmark.

Tidsramme er uvis

Det er uvist, hvornår efterforskningen kan afsluttes og en eventuel tiltale kan rejses.

De fortrolige papirer blev offentliggjort på Facebook-siden Anonymous, der ikke kun er kendt for at agere under anonymitet, men også med ekstreme holdninger. Det er ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at finde papirerne på Facebook-siden i dag, så de er øjensynligt blevet fjernet, efter at Selvstyret har indgivet sin politianmeldelse i sagen.