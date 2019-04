redaktionen Mandag, 08. april 2019 - 15:36

Folk skal ikke komme tæt på Aktisk Station i Qeqertarsuaq.

Det skriver politiet på sin Facebook-side.

- Politiet I Qeqertarsuaq meddeler, at der ved flere steder nordvest for Aktisk Station er fare for sneskred fra snefaner, hvorfor man I den forbindelse advare folk mod at færdes for tæt på snefanerne, advarer politiet.