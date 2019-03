Politiet advarer mod at dele video fra moskéangreb

Ritzau Fredag, 15. marts 2019 - 09:19

Kort efter angrebet på to moskéer i New Zealand begyndte en video optaget af den formodede gerningsmand at florere på internettet.

Politiet opfordrer på det kraftigste til, at man ikke deler videoer fra hændelsen.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Lad være med at dele videoen. Det er utroligt krænkende for de efterladte og kan i visse tilfælde være strafbart at dele den form for materiale, forklarer Mikael Wern, politiinspektør ved Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

- Samtidig er det en voldsom oplevelse både at se og modtage den slags videoer, og det kan få vidtrækkende konsekvenser for en selv.

Senest har politiet sigtet et antal personer for at have delt videoen fra Marokko, hvor en dansk og en norsk kvinde blev dræbt i december under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko.

Personerne er i den sag er primært sigtet for at dele noget, der vedrører andres private forhold. Enkelte er også sigtet for at billige terrorisme.

Torsdag blev en 16-årig dreng sigtet for at dele den brutale video, og i sidste uge blev 14 sigtet. Seks af dem var 13-18 år, tre var 22-36 år, mens fem var 45-69 år.

Det var natten til fredag dansk tid, at gerningsmænd åbnede ild mod to moskéer i byen Christchurch i New Zealand.

49 er fredag formiddag dansk tid blevet bekræftet døde af de newzealandske myndigheder.