Politi: Eftersøgning på tre personer endte godt

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 12. juni 2021 - 13:47

Tre personer, en mand på 61 år, og to drenge på 13 og 17 år blev meldt savnet i går fredag aften.

Ifølge de pårørende skulle de tre personer have taget vandreruten fra Kangerlussuaq til Sisimiut, hvor den forventede ankomst var fredag.

- Vi valgte at afvente et døgn, da der var godt vejr og man kunne gå ruten i løbet af ni dage. Det var deres sjette dag i går. Vi iværksatte dog en SAR-operation, en eftersøgning her til morgen, da personerne endnu ikke var nået til Sisimiut, fortæller vagthavende i Grønlands Politi, Julie Senderovitz Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

SOS-tegn

Grønlands Politi, brandvæsenet i Sisimiut og Arktisk Kommando havde et godt samarbejde under eftersøgningen, fortæller vagtchefen. Hun oplyser, at brandvæsenet søgte på lands i ATV’er mens politiet og AKO havde både en helikopter og challenger i luften.

- Vi har netop kl. 12.55 modtaget et opkald fra piloten fra Arktisk Kommando om, at de tre personer er fundet i god behold, men at de er trætte. De fløjes nu til Kangerlussuaq, hvor de skal undersøges af sundhedspersonalet, siger Julie Senderovitz Bendtsen.

Politi

De tre personer havde lavet et stort SOS-tegn med blå tape på jorden, som var nem at få øje på fra luften. Det var tegnet, der fik challengerens pilot til at spotte de savnede. De tre personer stod på en hytte og vinkede, da de blev fundet.

- De savnede skal have stor ros for at have lavet SOS-tegnet. De gjorde det meget nemmere at finde dem, siger vagtchefen.

Godt samarbejde

Der skulle gå knap fire timer, fra eftersøgningen blev iværksat til de savnede blev fundet og fløjet til Kangerlussuaq.

Vagtchef i Grønlands Politi, Julie Senderovitz Bendtsen fortæller, at den effektive eftersøgning skyldes et godt samarbejde mellem politiet, brandvæsenet og Arktisk Kommando.

- Under planlægningen dannede vi et overblik over, hvor ATV’erne kunne køre og søge. Så var det nemt for os at se, hvor piloterne skulle flyve for at søge fra luften. Det er et super godt samarbejde, vi havde, siger hun.