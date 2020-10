Politi: Eftersøgning indstilles ved Ukkusissat

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 25. oktober 2020 - 11:04

Grønlands Politi har valgt at indstille eftersøgningen efter en person, der formentlig er faldet af jollen ved en gletscher ved Ukkusissat.

Et vidne alarmerede politiet via en mayday til Aasiaat Radio fredag klokken 17.16. Vidnet fortalte, at en jolle blev ramt af faldende stykker is fra gletscheren, og at en person er faldet over bord.

- Vi var udfordret. Vi kunne ikke sende en helikopter med det samme, på grund af, mørket var på vej. Derfor var en fiskekutter og ti lokale joller med til eftersøgningen fredag eftermiddag til sent aften, hvor også to politibetjente fra Uummannaq deltog, fortæller vagthavende i Grønlands Politi, Julie Senderovitz Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Først lørdag blev en helikopter sendt i luften, som kunne assistere ved eftersøgningen.

Person ikke fundet

Vagthavende fortæller, at det ikke er lykkedes politiet eller de lokale at finde den forulykkede. Grønlands Politi har indstillet eftersøgningen i går eftermiddag. Pårørende er underrettet.

- Vi vil gerne sige tak til de lokale, der deltog ved efterforskningen. Vi vil også gerne understreger, at de folk, der deltog ved eftersøgningen kan rette henvendelse til sundhedsvæsenet, hvis de føler sig tynget eller ked af det, forklarer Julie Senderovitz Bendtsen.

Sidste år mistede tre mænd livet i samme område, som den person, faldt af borde fredag.