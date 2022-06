Politidirektør: For mange vådeskudsulykker

Redaktionen Onsdag, 29. juni 2022 - 10:45

- Min vurdering er, at mange af de vådeskudsulykker vi ser i landet, burde kunne være undgået.

Det siger politidirektør Bjørn Bay til avisen AG i kølvandet på dette og de senere års vådeskudsulykker, senest i Paamiut, hvor det fik fatale følger for et barn.

Som mangeårig herboende politichef, og i øvrigt selv udøvende fritidsjæger, er han godt klar over, at det vil være urealistisk at forestille sig, at der slet ingen vådeskudsulykker ville være.

LÆS OGSÅ: Femårig døde som følge af vådeskud

Ikke i et samfund som det grønlandske med det store antal skydevåben i hjemmene, som vi har på grund af jagtkulturen. Det vil være lige så naivt at tro, som at forestille sig, at der vil være nul færdselsuheld.

Alligevel påpeger politidirektøren, at det ville hjælpe på vådeskudsstatistikken, hvis alle fulgte rådet om altid at betragte et våben som ladt, uanset hvad.

- Uforsigtig omgang med skydevåben er for eksempel, når man ikke sikrer sig, om riflen er ladt. Hvilket man ellers skal gøre, understreger Bjørn Tegner Bay.

En anden ting vedrører opbevaringen af skydevåbnene så tilstrækkeligt sikkert, at andre, primært børn, ikke får noget i hænderne, som de ikke kan overskue.

Læs hele historien i denne uges udgave af avisen AG, som du kan få adgang til her: