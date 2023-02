Politidirektør: Selv midaldrende kvinder liker og deler børnepornografi

Anders Rytoft Mandag, 27. februar 2023 - 08:56

De seneste år har Grønlands Politi haft ekstra fokus på seksuelle overgreb begået mod børn, og det har smittet af. Sådan lyder politidirektør Bjørn Bays bedste bud på, hvorfor der har været usædvanlig mange anmeldelser om børnepornografi i 2022.

Det drejer sig konkret om 31 anmeldelser. Altså dobbelt så mange i forhold gennemsnittet fra 2018 til 2021, som ligger på 14,5 anmeldelser.

- En større del af befolkningen, tror jeg, er blevet opmærksom på, at børnepornografi også er et overgreb. Og at det skal anmeldes, siger politidirektøren.

Samme toner lyder fra børnetalsmanden i børnerettighedsinstitutionen MIO, som dog fastholder, at dele af befolkningen mangler viden om overskridelser af grænser. Et synspunkt, som Bjørn Bay deler.

Hvem begår lovovertrædelserne?

Han oplyser, at der findes de bevidste seksualforbrydere og dem, der viser mangel på omtanke, hvad angår lovovertrædelser med børnepornografi.

- I rigtig mange tilfælde, hvor der bliver begået fysiske overgreb på børn, finder vi store mængder børnepornografi hjemme hos den sigtede. Det drejer sig nogle gange om titusindvis af børnepornografiske billeder. Det er almindeligt, siger Bjørn Bay.

Han tilføjer:

- Vi har også en del sager, hvor der er tale om ganske almindelige, pæne borgere. Det er sommetider midaldrende damer, som får tilsendt et billede fra en veninde, som de liker og videredeler. Havde de tænkt sig om, så havde de nok ikke gjort det.

Mere oplysning

Selvom Bjørn Bay meget nødigt vil pege fingre, så hævder han, at vi som samfund og myndighederne, herunder politiet, de sociale myndigheder, skoler og sundhedsvæsen, kan gøre mere for at forebygge børnepornografi. Han er altså enig med børnetalsmanden.

- Bare sådan noget som seksualundervisning: Er de unge opmærksomme på de her ting, spørger han og tilføjer:

- Jeg tror stadigvæk, at der er et godt stykke vej endnu, før hele den brede befolkning, har en forståelse for børnepornografi.

En del af et større system

Grønlands Politi ville ikke være godt nok rustet til at løfte opgaven med børnepornografi uden samarbejdet med andre myndigheder, forklarer Bjørn Bay. Heldigvis samarbejder politiet herhjemme med NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet, som blandt andet fokuserer på it-kriminalitet.

- Det betyder, at vi kan løfte opgaven på niveau med dem i Danmark, fordi vi er en del af et større system. Der er også et samarbejde med Europol, Interpol og FBI, som har nogle helt andre ressourcer. Det sker, at vi modtager sager fra dem, hvis det (børnepornografien, red.) ser grønlandsk ud.