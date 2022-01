Politi melder om usædvanligt roligt døgn

Thomas Munk Veirum Fredag, 28. januar 2022 - 09:35

Det har været et meget stille døgn hos Grønlands Politi.

Vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen melder om en enkelt anmeldelse om et husspektakel, og sammenligner hun med samme døgn for 14 dage siden, er der sket et markant fald.

For 14 dage siden fik Grønlands Politi 14 anmeldelser om husspektakler fra torsdag til fredag - altså 13 mere end det seneste døgn.

Vagtchefen kan desuden oplyse, at det enlige tilfælde kan kategoriseres som en slags falsk alarm.

Højlydt barn årsag til anmeldelse

Årsagen til alarmen skyldes tilsyneladende et vredt højlydt barn. Familien på adressen havde det godt, og forældrene var ædru, fortæller vagtchefen. Ifølge vagtchefen er det ikke unormalt, at uoverensstemmelser mellem børn og forældre giver anledning til anmeldelser.

Normalt er det alkoholrelaterede opgaver, der til dagligt fylder en del for politiet. I øjeblikket har fire ud af fem kommuner dog indført et forbud mod salg af alkohol. Derudover er der for mange borgere gået ekstraordinært længe siden sidste udbetaling på grund af julelønnen.

I Avannaata Kommunia er der stadig åbent for alkoholsalget. Her har politiet haft et par småopgaver, men ikke noget alvorligt, fortæller vagtchefen.