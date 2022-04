Politi og kommune advarer om voldsomt vejr

Thomas Munk Veirum Torsdag, 21. april 2022 - 05:15

Obs: Opdateret med oplysninger fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Vejrudsigten melder om voldsomt vejr torsdag, og det har fået politiet til at komme med en opfordring til virksomheder og borgere:

- Grønlands Politi anmoder virksomhederne i Vestgrønland om, at sørge for sikkerheden på og omkring deres byggepladser. Frit flyvende genstande kan være til fare for personer og ejendomme. Borgere skal også sørge for at sikre deres ejendele for stormen, skriver Grønlands Politi på Facebook.

Årsagen til meldingen er, at vejrudsigten fra DMI melder om vindstød af orkanstyrke torsdag.

Vindstød på 37 m/sek

Kigger man på vejrudsigten for Nuuk vil det toppe omkring klokken 9 torsdag formiddag med middelvind på 28 m/sek og vindstød op til 37,3 m/sek.

Vinden vil komme fra en sydøstlig retning, og der vil også komme sne:

- Foruden kraftig vind kommer der også meget sne og snefygning, så store dele af Vest- og Sydgrønland får snestormslignende forhold, skriver politiet.

Også Kommuneqarfik Sermersooq kommer med en opfordring til borgere om at sikre løse genstande:

- Alle løse genstande bør sikres, lige fra store havegrill og trampoliner, til potteplanter og dørmåtter. Ved at binde tingene forsvarligt fast, eller tage dem indendørs, ender dine løse genstande ikke i en grøft til gene for andre og stor udgift for kommunen, eller til fare for dine medborgere, mens de flyver i luften, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Advarer bådejere: Vi har set flere sunkne både

Kommunen har særlig fokus på bådejerne, der opfordres til at sikre, at deres både er forsvarligt tøjret til pontonbroerne inden stormen.

- De kommunale pontonbroer er allerede over kapacitet, da der vedvarende er for mange både tøjret ved dem, hvilket ofte resulterer i, at Forvaltning for Anlæg og Miljø ser helt- og halvsunkne både efter stormvejr, lyder det fra kommunen.