Politi hædrer to helte: Reddede mænd op fra iskoldt vand

Anders Rytoft Fredag, 14. april 2023 - 14:30

Peter Petersen og Egeterak Rasmussen.

Det er navnene på to mænd, som i denne uge er blevet hædret og overrakt en dusør til et arrangement hos Grønlands Politi.

Havde det ikke været for deres heltegerning tilbage i november, havde to mænd formentlig mistet livet.

En risiko

De havde nemlig påsejlet en isflage og var faldet i vandet i nærheden af Paamiut. Heldigvis, uden at tøve et sekund, kom Peter Petersen og Egeterak Rasmussen dem til undsætning, oplyser Grønlands Politi i et opslag på Facebook.

- Selvom det var mørkt, og der var risiko for at kollidere med en isflage, sejlede de ud i hver deres jolle for at lede efter dem.

Og det lykkedes Peter Petersen og Egeterak Rasmussen at lokalisere de to personer, som begge blev sejlet sikkert i havn og bragt til sygehuset til behandling.

Selvom begge de forulykkede ifølge Grønlands Politi var nedkølede, så overlevede de mødet med det iskolde vand takket være de to redningsmænd.