Politi advarer: Storm med orkanstyrke på vej til Nuuk

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. september 2023 - 09:10

Borgere i Nuuk er vågnet op til en grå og regnfuld morgen, med let brise og plusgrader. Men stormen er på vej, melder vejrtjenesten DMI. Omkring klokken 10.00 begynder vinden at tage til i styrke, og kan nå op på 26 meter pr. sekund i middelvind, og med vindstyrke af orkanstyrke når den topper.

- Vindstød af orkanstyrke kan medføre stor fare for, at både river sig løs, containere vælter og ikke fastbundne genstande flyver omkring til fare for personer, skriver politiet på sin Facebookside.

Vindstød af orkanstyrke

Stormen forventes at nå Nuuk omkring 10.30 og forventes at toppe i styrke allerede omkring klokken 11.00, hvorefter vindstyrken aftager langsomt henover mandag eftermiddag. DMI melder, at middelvind kan ligge på omkring 22-26 meter pr. sekund, mens vindstødene kan komme op på 37 meter pr. sekund.

- Politiet henstiller til, at man tager sine forholdsregler og sikrer, at den kommende vejrsituation så vidt muligt ikke medfører skade på personer eller ting, skriver politiet.