Polaroil hæver pant på plastik dunke 

Fra mandag bliver beløbet returpanten hævet fra tre til fem kroner pr. texaco emballage, der afleveres til Polaroil eller – i de mindre steder – til Pilersuisoq.



Det skriver Polaroil i en pressemeddelelse.

Særlig indsats

Affaldsanalyser har nemlig vist, at næsten al det affald, som findes i naturen, kan føres tilbage til lokale.

Faktaboks:

​​​​​ Udover at vi nu sætter returbeløbet for Texaco-dunke op fra 3 til 5 kr, så medtager vi udover 1, 4, 5 liters dunke nu også 10 ltr. texacodunke.

Vi tager også imod olie-emballager fra andre forhandlere dog uden betaling.

Vi sørger for, at al plastemballage vi modtager, bliver videresendt til regionale​​​​​​ affaldscentre. Kilde: Polaroil

- Derfor har vi sammen med Pilersuisoq valgt at have en særlig indsats på plastemballage, da vi forhandler Texaco produkter, både dunke og gearolietuber. Dem sælger vi i gennemsnit 52.000 af om året, siger energidirektør i Polaroil, Githa Brask Olsen, i meddelelsen.

Højere returprocent

Fra april 2021 til april 2022 er der i alt returneret 25.125 texaco emballage, hvoraf cirka 2000 styk var fra andre producenter.



- Returprocenten lød på 46 procent for indsamlede dunke, og det var desværre mindre, end vi havde håbet på, lyder det.



Siden 11. november 2019 har Polaroil givet tre kroner for hver Texaco emballage. Det er for at begrænse andel af plastdunke i naturen og samtidig belønne folk, der tager ansvar for

naturen.