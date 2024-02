Polarforsker død i alder af 101 år

Redaktion Torsdag, 08. februar 2024 - 16:03

Forkæmperen for oprindelige folks kultur og levevis, den franske videnskansmand Jean Malaurie er død 101 år gammel, den 5. februar 2024 i Dieppe. Det fortæller den franske præsident Emmanuel Macron.

Jean Malaurie var en fransk etnohistoriker, geograf med speciale i geomorfologi og forfatter.

Han blev udnævt af Emmanuel de Martonne til geograf og fysiker for de franske polarekspeditioner, som er ledet af Paul-Émile Victor på vestkysten og den grønlandske indlandsis. Jean Malaurie udførte to missioner i 1948 og 1949 med de franske polarekspeditioner. Det fortæller den franske præsident Emmanuel Macron i sine mindeord.

Blev fortaler af de arktiske minoriteters sag

Jean Malaurie ledede den første franske geografiske og etnografiske mission i det nordlige Grønland på vegne af CNRS i 1950. Ifølge præsidentens mindeord var det her, i disse polare områder, at et urokkeligt engagement i inuitternes sag som blev skabt.

Jean Malaurie studerede folks oprindelse, levevis og sociale organisationer, da han rejste langt mod nord og gav franske navne til kyststrækninger og ukendte fjorde. Der blev han en fortaler for de arktiske minoriteters sag, "uddannet", som han sagde, "i deres livs

skole", siger præsident i sin mindeord.

Jean Malaurie var den første internationale videnskabsmand, der kæmpede for et truet folk gennem en kamp for kultur og miljø. I 1955 etablerede "Les Derniers rois de Thulé" (De sidste konger af Thule) historien om denne brændende flamme, der blev smedet i det boreale lys, ham som en lovende figur inden for litteratur og humaniora.

Bogen var også en klangbund for verdens folks stemme, en universel arv, som Jean Malaurie blev hædret og hyldet for over hele verden, slutter præsidenten Emmanuel Macron sin mindeord.

Jean Malaurie, født den 22. december 1922 i Mainz i Tyskland.