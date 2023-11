Polar Seafoood om nye krav: Grønlands Maritime Center bør opprioriteres

Jensine Berthelsen Tirsdag, 07. november 2023 - 11:45

Politikere tøver ikke med at kritisere og stille krav til den grønlandske fiskeriflåde og øvrige flåde med påstande om, at de ikke ansætter grønlandske officerer nok. Og den tilbagevendende beskyldning blusser op, specielt når der er optræk til valg til Inatsisartut.

Nu har partierne bag finanslovsaftalen for 2024 aftalt, at "bemandingsbekendtgørelsen, der regulerer kravet til dækningsgraden af lokal, hjemmehørende arbejdskraft på trawlerne for så vidt angår en række officer-kategorier, så dette hæves fra de nuværende 60 procent til 90 procent."

I den forbindelse tager Polar Seafood nu bladet fra munden. Selskabet efterlyser opprioritering af Grønlands Maritime Center og ikke mindst dialog mellem politikere og branchen:

- Der skal handling bag

- Det er ikke nok at lovgive sig til en bestemt procent. Der skal handling bag, og politikerne bør forpligtige sig til at opprioritere Grønlands Maritime Center, for det fylder meget meget lidt i forhold til, at fiskeriet jo er landets største indtægtsgivende erhverv, siger direktør i Polar Seafood Greenland, som også er ansvarlig for trawlerdivisionen, Bent Friis-Salling til Sermitsiaq.AG.

Grønlands Maritime Center får 6,1 million kroner fra landskassen, mens skolen skal ud og finde sponsorer for at kunne opretholde uddannelsen. Stort set alle store rederier står registreret som sponsorer til uddannelsen, herunder Polar Seafood.

Vil mere end gerne ansætte hjemmehørende officerer

Polar Seafood har nu i flere år selv taget initiativer for at få flere hjemmehørende officerer. Bent Friis-Salling oplyser, at selskabet i samarbejde med Grønlands Maritime Center nu er igang med den 3. årgang aspiranter som officerer:

- Vores største ønske er at ansætte hjemmehørende arbejdskraft, og det skal der ikke herske nogen tvivl om, for vi vil de grønlandske officerer, og Polar Seafood har en interesse i at ansætte alle de grønlandske officerer, der både har de rette holdninger og kompetence til at kunne bestyre et af vores skibe. Men derudover har vi i Polar Seafood udviklet et uddannelsesforløb for aspiranter i samarbejde med netop Grønlands Maritime Center, og nu er den 3. årgang i gang, forklarer Bent-Friis Salling.

Ønsker en dialog mellem branchen og politikerne

Bent Friis-Salling kan ikke på nuværende tidspunkt forholde sig til partiernes varsel om opstramning af bemandingsbekendtgørelsen, hvilke konsekvenser der vil være forbundet med partiernes krav om at hæve dækningsgraden fra 60 til 90 procent:

- Vi er klar til en dialog, men partierne har ikke forud for denne varsel kontaktet os, hverken til en dialog eller høring. Men vi er opsat på at være med til at sikre, at der er uddannet arbejdskraft nok, og vi er opsat på at være med til at give Grønlands Maritime Center et løft, ud over det, vi allerede har realiseret, så jeg ser frem til at høre hvilke udspil politikerne har til, hvordan kravet skal realiseres. Fra Polar Seafood har vi et klart ønske, nemlig at uddannelsen bliver opprioriteret, også på finansloven.