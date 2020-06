Polar Seafood: Rejesalget på vej op igen

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. juni 2020 - 11:47

- Markedet er ved at rette sig, når det gælder vore kogte og pillede rejer, oplyser bestyrelsesformanden i Polar Seafood Henrik Leth. Da coronakrisen for alvor tog fat valgte Polar Seafood at skrue ned for skalrejer for i stedet at få større mængder kogt og pillede.

- Priserne på rejer er fortsat lave set i forhold til tiden før coronakrisen. Vi mærker således ikke en forbedring i rejepriserne, men efterspørgselen går bedre, siger Polar Seafood-formanden, der drysser malurt i bægeret, når det gælder salg af grønlandske torsk.

Torsk er svære at sælge

Grønlands største privatejede virksomhed har pludselig oplevet, at det er svært at sælge torsk på verdensmarkedet.

- Selv om vi har sat priserne ned, har vi fortsat svært ved at få tømt vore lagre. Det skaber en usikkerhed om prisen, som naturligvis kun kan gå nedad, hvis vi skal have tømt vore lagre, og det vil gå ud over torskefiskeren, fordi vi bliver tvunget til at justere indhandlingsprisen nedad, så de matcher markedsforholdene, oplyser Henrik Leth.