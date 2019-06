Polar Seafood: Rederiledelse flyttes til Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. juni 2019 - 07:27

For at ruste Grønlands største privatejede virksomhed til fremtiden krav har man besluttet at flytte rederiledelsen fra Vodskov til Nuuk.

Beslutningen er truffet for blandt andet at kunne uddanne langt flere grønlandske officerer i trawlerflåden, oplyser Jens Salling i en pressemeddelelse.

Nuværende flådechef Jørgen Fossheim har valgt at blive boende i Danmark, og forlader derfor virksomheden efter fælles overenskomst med Polar Seafood.

Ny flådechef

Det betyder, at opgaven som flådechef fremover skal varetages af Jens Jørgen Egede fra kontoret i Nuuk. Opgaver omkring teknisk drift skal varetages af Ole Jørgensen for koncernens fabriksskibe og af Henning Rasmussen for så vidtd angår koncernes mindre fartøjer i Grønland, fremgår det af pressemeddelelsen.

- I det vi ønsker Jørgen Fossheim held og lykke i fremtiden, siger vi tak for 10 års engageret indsats i Polar Seafood Greenland, udtaler Jens Salling.