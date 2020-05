Polar Seafood: Gentager rekordresultat

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. maj 2020 - 10:02

Polar Seafood har netop fremlagt et regnskab for 2019, som viser, at virksomheden – trods prisfald i løbet af 2019 – fortsat formår at lave en god forretning på fiskeriet.

Således kan virksomheden placere 270 millioner kroner under egenkapitalen, der med hastige skridt nærmer sig et beløb på 2 milliarder kroner.

- Det er gået godt i 2019, hvilket først og fremmest skyldes koncernens - og ikke mindst vores medarbejderes - evne til at agere hurtigt og fleksibelt på de udfordringer, vi har set gennem regnskabsåret. Og udfordringer har vi, oplyser bestyrelsesformanden Henrik Leth i en pressemeddelelse og tilføjer:

Prisfald på flere arter

- Vi oplever markante prisfald på nogle af hovedprodukterne, hvilket dog til dels opvejes af fortjeneste på salg af skibe og andre aktiver i niveauet 50 millioner kroner, oplyser han.

Polar Seafood regnskab 2019 Nøgletal for 2019 - 2018 i parentes Nettoomsætning: 3.149 mio. kr. (3.279) Bruttoresultat: 891 mio. kr. (881) Driftsresultat: 331 mio. kr. (330) Resultat før skat: 327 mio. kr. (307) Egenkapital: 1.937 mio. kr. (1.667)

Bestyrelsesformanden noterer sig, at det mere end nogensinde er vigtigt at have en velkonsolideret virksomhed, hvilket ruster Polar Seafood til de udfordringer, som corona-krisen har skabt inden for fiskeriet i år.

- Som virksomhed kan vi intet stille op mod en verdensomspændende og uforudsigelig pandemi, men vi kan til gengæld gøre alt, hvad vi kan for at styrke vores internationale organisation til at imødegå de udfordringer, vi møder. Herunder at konsolidere os rent økonomisk, så vi er bedst mulig rustet til at modstå eventuelle trusler på finansmarkederne, udtaler Henrik Leth.

Samfundsansvaret

Polar Seafood understreger, at koncernen er sit samfundsansvar bevidst.

- Som den største private operatør i Grønland vil vi fortsat have fokus på at styrke arbejdet med dette ansvar. På den baggrund anser vi det for naturligt, at vi påtager os et medansvar for yderligere udvikling af det grønlandske samfund. Vi vil fortsat bidrage med at skabe nye arbejdspladser og økonomisk vækst, fastslås det i pressemeddelelsen.

Virksomhedens samlede bidrag til de offentlige kasser er opgjort til 323 millioner kroner i form af a-skatter, ressource- og indhandlingsafgifter, udbytteskat og selskabsskat.