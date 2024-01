Polar Seafood: Fatale følger for erhvervet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 26. januar 2024 - 07:43

Forslaget til fiskerilov lægger op til, at indirekte ejerskab af kvote indregnes i beregningen af det samlede kvoteloft. Hvis det vedtages, vil det få fatale konsekvenser for mange fiskere og fangere, og Polar Seafood-direktørerne Miki Brøns og Bent Salling sender en kraftig opfordring til fiskeridepartementet:

-Vi skal endnu engang kraftigt opfordre til at indirekte ejerskab af kvote ikke regnes med ved opgørelse af kvoteloft.

De to direktører forklarer, at Polar Seafood (PSG) i dag har et økonomisk anliggende med mere end 200 fiskere og fangere.

Stort tocifret millionbeløb

- Det samlede beløb udgør et ganske stort tocifret millionbeløb.

I disse aftaler forpligtes fiskere og fangere til at indhandle deres fangst, primært rejer, hellefisk og torsk til Polar Seafood, der modregner afdrag på lån ved træk i indhandlingsprisen.

- Departementet for Fiskeri og Fangst ønsker bl.a. ved indførelse af IOK i det indenskærs fiskeri efter hellefisk, at sikre at en større andel af kvoten kommer på færre hænder for at professionalisere fiskeriet og muliggør en forbedret individuel økonomi og dermed investeringer i fiskeriet. Denne del af lovudkastet er vi enige i.

- Departementet for Fiskeri og Fangst glemmer dog, at mange af disse fiskere og fangere lever og fisker i områder, hvor kommerciel bankdrift ikke rigtigt eksisterer i dag. Bankerne i Grønland er meget varsomme med at yde lån til mindre fartøjer og kvotekøb, hvorfor PSG har påtaget sig denne opgave for at sikre at indhandling kan finde sted.

Pant i fartøjer og kvoter

- Hovedparten af det af PSG samlede udlånte beløb falder umiddelbart indenfor definitionen af indirekte besiddelse af kvoteandel eftersom vi typisk har pant i større fartøjer og kvoter – denne tendens vil kun blive stigende ved indførsel af IOK eftersom de fiskere, der ønsker at tilkøbe kvote, får behov for finansiering dertil.

- Men eftersom ingen juridisk person indirekte må eje mere end 2,5% af kvoteandelen for det kystnære hellefiskefiskeri, bliver konsekvensen, at vi må opsige en langt række lån ifald fiskerne overgår til IOK, og at PSG ikke kan bidrage yderligere med finansiering og dermed understøtte det formål Departementet for Fiskeri og Fangst ønsker at fremme med indførsel af IOK.

- Det samme vil gøre sig gældende for lån ydet til fiskere der indhandler isede rejer.

Frygter personlige konkurser

- Vi har ingen tro på, at andre aktører eller banker i Grønland ønsker at overtage disse fordringer, hvorfor vi allerede nu stopper med udlån samt påbegynder en gennemgang af sagerne og forventeligt bliver nødsaget til at opsige en række engagementer for ikke at komme i konflikt med lovens kvoteloft, når bestemmelserne om kvotelofter træder i kraft.

Det triste budskab fra Miki Brøns og Bent Salling lyder:

- Personlige konkurser kan desværre ikke udelukkes.